اليوم السابع
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بنمو 37% عام 2021..

الإحصاء: التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا يسجل 217.1 مليون دولار

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:28 م
الإحصاء: التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا يسجل 217.1 مليون دولار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا لتصل إلى 217.1 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 158.5 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 58.6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 37%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا 128.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 75.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وذلك بزيادة بلغت 53.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 71.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من حنوب أفريقيا 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة سجلت 4.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر 74.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بزيادة سجلت 64 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 600.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجنوب أفريقيا 5.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من جنوب أفريقيا في مصر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.5%.


جهاز الإحصاء الإحصاء اخبار الإقتصاد مصر وجنوب أفريقيا

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