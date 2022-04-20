اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة ليلا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:19 م
الأرصاد تناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة ليلا درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم تخفيف الملابس خاصة للأطفال وكبار السن بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر. 
 
كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اصطحاب جاكت خفيف خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر ، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه كافة الأنحاء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلا وتصل درجات الحرارة على القاهرة الصغرى على سبيل المثال ل 14 درجة.
 
و يشهد اليوم الأربعاء،  انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ،  ليسود طقس ربيعى معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد  ، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار جنوب الصعيد، مائل *للبرودة* ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء  :  القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23
 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 11 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة