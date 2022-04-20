الأرصاد: انخفاض بالحرارة اليوم على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاطًا للرياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 11 درجة.