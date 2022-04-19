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انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط رياح غدًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:08 م
انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط رياح غدًا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 


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