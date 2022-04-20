افتتاح ووضع حجر الأساس لـ8 مشروعات بمناسبة العيد القومى لشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء بافتتاح 8 مشروعات خدمية جديدة.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى اليوم أن الاحتفالات والافتتاحات تنطلق الجمعة بافتتاح مسجد العاطى الوهاب بالعريش، المعهد الأزهرى بقرية سلمانة ببئر العبد، وافتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالعريش، افتتاح مدرسة نخل الصناعية، افتتاح سد البارد بوسط سيناء.

وأشار المحافظ إلى وضع حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامى ببئر العبد، وضع حجر الأساس للمدرسة الفكرية ببئر العبد، وضع حجر الأساس لإسكان الريسة الجديد.

وخلال احتفال المحافظة بعيدها القومى يقوم المحافظ بحضور حفل الافطار الجماعى بالمدينة الشبابية بالعريش، حضور ختام الدورة الرمضانية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بالعريش.

كما يقوم المحافظ بتوزيع عقود 25 منزلا بدويا بمدينة نخل القديمة، و25 منزلا آخرين بتجمع الشياحة بنخل، بجانب توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة فى وسط سيناء.