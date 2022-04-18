محافظ شمال سيناء: توافر الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توافر الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وعلى رأسها الصحة ومياه الشرب والكهرباء.

وأشار المحافظ خلال لقائه مع أعضاء الصالون الثقافى بحضور محمود حنفي، وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة، على عودة الحياة الثقافية إلى المحافظة بإفتتاح قصر ثقافة العريش، لافتا إلى أن افتتاحه استعادة قوية وجادة وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة تأصيلا لقوة مصر الناعمة فى نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وصون الهوية.

واستعرض المحافظ المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاعات الصحة ومياه الشرب والكهرباء والطرق، لافتا الى قيام مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى شتى القطاعات على أرض المحافظة.

من جانبه أكد محمود حنفي، وكيل مديرية الثقافة بالمحافظة، أن مديرية الثقافة تنفذ مشروعات ثقافية فى مختلف قصور الثقافة بمختلف مدن المحافظة، بجانب استمرار ليالى رمضان الثقافية والفنية.

وأشار حنفي، إلى أن الصالون الثقافى برئاسة سعيد العيسوي، يجرى من خلاله طرح مشاكل المواطنين، بجانب النواحى الفكرية والأدبية على مستوى المحافظة.

وقال سعيد العيسوي، رئيس الصالون الثقافى، أنه من خلال الصالون تم تنفيذ عدد من الفعاليات، لافتا الى انه يضم نخبة من الأعضاء.

واشار العيسوى إلى التخطيط لاطلاق مشروعين طموحين للإنتاج الحيوانى والطاقة الشمسية، للاستفادة من البحث العلمى فى جامعة العريش.