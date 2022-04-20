اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:47 م
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استمرار صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر أبريل

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:00 م
استمرار صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر أبريل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أبريل  الجارى، ويتم  الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك في صرف معاشات أبريل الجاري، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.


التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

المستفيدين من تكافل وكرامة

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