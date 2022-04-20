احذر.. استخدام سماعات الأذن لفترة طويلة يؤدى للالتهاب

كتبت ميرفت رشاد

ينتهي الأمر بمعظم الأشخاص الذين يعملون من المنزل بارتداء سماعات الرأس لمدة ثمانى ساعات أو أكثر، على الرغم من أن سماعات الأذن قد تبدو فكرة رائعة إلا أنها تضع الكثير من الضغط على آذانهم، ونظرًا لأن سماعات الأذن غير معقمة دائمًا، فيمكن أن تنشر العدوى بسهولة، ويؤدى استخدام سماعات الأذن بمستوى صوت أعلى لساعات طويلة إلى إضعاف القدرة على الاستماع بوضوح وحدوث التهابات فى الأذن، وفقا لما نشره موقع " thehealthsite".

ماذا يحدث لأذنك عند استخدام السماعات لمدة طويلة؟

يؤثر الاستخدام المطول لسماعات الأذن على عملية تنظيف الأذن، كما يؤدى إلى زيادة درجة الحرارة والرطوبة داخل قناة الأذن، وهذا يخلق ظروفًا مثالية لنمو البكتيريا، ما يجعلنا أكثر عرضة لجذب التهابات الأذن، فى اللحظة التى تضع فيها سماعات الأذن، وتدخل الأوساخ والبكتيريا فى أذنيك، ومن المحتمل أيضًا أن تظهر الالتهابات الفطرية فى عدد أكبر من الحالات بسبب استخدام سماعات الأذن الأطول.

ويمكن أن تؤدى فترات الاستخدام الأطول إلى تطوير شمع الأذن ما يزيد من مخاطر حدوث مشاكل سمعية أخرى أو طنين الأذن، وينتهى الأمر أن تؤدى سماعات الأذن إلى كشط الجلد داخل الأذن، ما قد يؤدى إلى تفاقم مستوى العدوى، ونظرًا لأن سماعات الأذن يتم توصيلها عادةً مباشرة بالأذن فإنها تنتهى بسد ممر الهواء، وتبقى البكتيريا في سماعات الأذن وقد تنتشر بين الآخرين إذا تمت مشاركة سماعات الأذن، ويجب على مرضى السكر توخى المزيد من الحذر أثناء استخدام سماعات الأذن.

فى حين أنه من الشائع وجود بكتيريا على الجلد يصبح خطر العدوى حقيقيًا إذا كان لديك تآكل أو جرح، غالبًا ما تسبب حشوات الأذن خدشًا على البطانة الداخلية لقناة الأذن ويمكنها أيضًا حبس بعض الرطوبة ما يسبب العدوى، ويجب مراقبة الأعراض للحكة والرائحة والإفرازات، ويعتبر الألم المصاحب مؤشرًا مهمًا عندما يكون هناك خطأ ما، إذا كانت سماعات الرأس لديك مؤلمة، ويمكنك محاولة فكها أو الحصول على نوع آخر من سماعات الرأس، ويمكن أن يؤدى استخدام سماعات الرأس اللينة بدلاً من سماعات الأذن إلى منع حدوث مشكلات بالأذن إلى حد ما.

طرق تنظيف السماعات لتقليل التهاب الأذن

تطهير سماعات الأذن بـ (الكحول الإيثيلي) سيضمن قتل أكبر عدد ممكن من الكائنات الحية، ويمكن أيضًا تنظيف فتحات سماعات الأذن بحيث لا يوجد عائق أمام الصوت ولا داعى لزيادة مستوى الصوت.

وبالنسبة لأولئك الذين يجب أن يعتمدوا على سماعات الأذن، حاول مسحها بالكحول كل يوم مع ترك دقيقة أو نحو ذلك حتى تجف تمامًا.

يجب إزالة أى أوساخ مرئية أو شمع الأذن الذى يظهر عليها، بفرشاة تنظيف صغيرة.

وأخيرًا فإن الطريقة التي تخزن بها سماعة الأذن تتسبب فى احتمال الإصابة بعدوى الأذن إن وضعها فى علبة مناسبة بدلاً من حقيبة فضفاضة.