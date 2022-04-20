اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق كوبرى عزب التل بدير مواس فى المنيا لأعمال التطوير ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:00 ص
إغلاق كوبرى عزب التل بدير مواس فى المنيا لأعمال التطوير ضمن حياة كريمة إصلاحات - صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، عن غلق كوبرى عزب التل على ترعة الإبراهيمية، ابتداءً من اليوم لبدء العمل في تطويره، وذللك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت الوحدة المحلية عن استمرار الغلق حتى انتهاء أعمال التطوير وجرى تحديد الطريق البديل المزلقان البحري والجنوبى بمدينة دير مواس.

ومن ناحية أخرى، كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى أصدرت فيه بيان، أنه سيجرى إغلاق مزلقان على باشا بالكيلو 210 مركز مطاي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بكوبرى على باشا، على أن يكون البديل هو مزلقان مجلس مدينة مطاى ومزلقان محطة مطاى ومزلقان الشرقي.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مديرية الطرق

ديرمواس

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة