إغلاق كوبرى عزب التل بدير مواس فى المنيا لأعمال التطوير ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، عن غلق كوبرى عزب التل على ترعة الإبراهيمية، ابتداءً من اليوم لبدء العمل في تطويره، وذللك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأعلنت الوحدة المحلية عن استمرار الغلق حتى انتهاء أعمال التطوير وجرى تحديد الطريق البديل المزلقان البحري والجنوبى بمدينة دير مواس.



ومن ناحية أخرى، كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى أصدرت فيه بيان، أنه سيجرى إغلاق مزلقان على باشا بالكيلو 210 مركز مطاي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بكوبرى على باشا، على أن يكون البديل هو مزلقان مجلس مدينة مطاى ومزلقان محطة مطاى ومزلقان الشرقي.