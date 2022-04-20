إضاءة جامعة بنى سويف باللون الأخضر احتفالاً باليوم العالمى للأرض

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أنه سيجرى إضاءة مبنى إدارة الجامعة باللون الأخضر من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام بدءًا من 20 وحتى 22 أبريل الجاري.

وذلك احتفالاً باليوم العالمى للأرض والذى يوافق الجمعة 22 أبريل الجاري، حيث ستشهد الجامعة إقامة بعض الفاعليات لرفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور الجامعة فى الحفاظ عليها، ورفع مستوى المسئولية المجتمعية والمساهمة فى الحد من التلوث البيئي، ونشر عدد من المقالات على الصفحة الرسمية للجامعة للتوعية بأهمية البيئة، ومخاطر التلوث.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاحتفال باليوم العالمى للأرض يهدف إلى نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى يقام سنوياً فى عدد كبير من دول العالم اعترافا بالمسئولية الجماعية تجاه الأرض، من خلال الدعوة للحفاظ على الأرض، والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وأضاف الدكتور أحمد علام وكيل كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ومنسق الجامعة لدى تحالف جامعات القاهرة الكبرى، أنه سيتم نشر توعية بلغة الإشارة لحث الجميع على الحفاظ على البيئة، والاهتمام بالمظهر الجمالى داخل محيط الجامعة من خلال الاهتمام بالأشجار والحدائق داخل الجامعة، وعمل فيديو إرشادى توعوى لمكافحة التدخين يعرض على موقع الجامعة وفيلم تسجيلى للتوعية بترشيد استهلاك المياه والطاقة.