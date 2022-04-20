إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، أمام شركة الكهرباء ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي الإسعافات الازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف إشارة بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الاسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من محمد عادل عبدالرؤف،34سنهة، بكدمات وساحاجات، ومحمد عبده المشتوت، 26مطوبس،بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد مصطفي جعفر،30،سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات، ومحمد كرم محمود سنة 26، بكدمات وسحجات وجميع الحالات مستقرة وتحت الفحص بالاستقبال.