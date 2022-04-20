إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية أبو سليمان بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الاسعاف، وتبين إصابة 11 شخصا، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من عبدالحميد عبدالحميد أحمد 42 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وسعد أحمد فوزي، 16 سنة، باشتباه بالفخذ الأيمن، وعلى حسن علي ،16سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، ورضا شوقي السيد ،38 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومنى سلامة محمد، 18سنة، باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، وليلى عبد القوي إبراهيم ، 42 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وهبة محمد عبدالغني، باشتباه كسر بالحوض، وأمين عبدربه إبراهيم ،45 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ورانيا السيد خميس، 28 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن، وهاني علوان محمد، 10سنوات، مصاب بكدمات وسحجات، وهاجر سعد عبدالنبي، 18سنة، باشتباه مابعد الارتجاج.

تم إجراء الإسعافات الأولية لهم وما زالوا تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم المركزي.