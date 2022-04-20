إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة على ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، حيث تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أجره، أدى لإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، وتبين أن 4 منهم من رشيد و3 أشخاص من سيدي سالم.

كما تلقت غرفة عمليات الصحة بوفاة طفل محمد .ع.ع.ع "عمره 13 سنة، من قرية إبشان التابعة لمركز بيلا في ظروف غامضه، وتم نقل جثمانه لمشرحة كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة وانتقلت لمنزل الطفل مباحث بيلا.