اليوم السابع
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إصابة شخص فى حريق ورشة حدادة بمنطقة الوراق

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:25 م
إصابة شخص فى حريق ورشة حدادة بمنطقة الوراق حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

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أصيب شخص فى حريق ورشة حدادة بمنطقة الوراق وتم نقله إلي المستشفي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع أحمد عرابي.
 
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.
 
تبين بالفحص نشوب حريق داخل ورشة حدادة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق الذي أسفر عن إصابة شخص نقل إلى مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.
 
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.
 
 
 

حريق ورشة

امن الجيزة

الوراق

اخبار الحوادث

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