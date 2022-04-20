اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:46 ص
أكرم القصاص
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أمريكا والأردن تؤكدان أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:00 ص
أمريكا والأردن تؤكدان أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف فلسطيني وسط دخان قنابل الاحتلال
أ ش أ

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بحثت الولايات المتحدة والأردن التوترات المتزايدة وأعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية.

نشرت الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكترونين- مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي؛ حيث أكد الجانبان، أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء دوامة العنف بالامتناع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات.

وشدد بلينكن على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس الشريف، معربًا عن تقديره لدور المملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالاستقرار في المنطقة ودعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

 


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