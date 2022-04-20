أغرب حكم قضائى.. رجل يتقدم بدعوى طلاق ضد زوجته عمرها 94 عاما فى تونس

كتب – أحمد عبد الهادى

يعرض "اليوم السابع"، من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "أغرب حكم قضائى"، وهى عبارة عن عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة رجل عجوز بالغ من العمر 95 عاما، تقدم أمام إحدى المحاكم في تونس بدعوى طلاق من زوجته عام 2019، وكان السبب في ذلك أن زوجته البالغة من العمر 94 عاما قد بلغ بها الكبر، ولم تعد بصحة جيدة ولم تعد تهتم به ولا تمنحه ما يريد، وبعد تحقيق الجهات العنية في القضية تم التأكد بالفعل أن المرأة بلغ بها الكبر وصحتها ليست على ما يرام، بينما الرجل ما زال يتمتع بحيوية وصحة جيدة.