أخبار البورصة اليوم الاثنين 18-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اميرالد للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 509 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 509 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.777 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255.1 مليون ورقة مالية بقيمة 601.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.62%، والعرب على 11.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، 560.5 ألف جنيه، 95 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 10724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13016 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2618 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3796 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

تعاملات الداخليين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة شركة المطورون العرب القابضة 150 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 434 ألف سهم، 172.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 3690 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 611.5 ألف سهم، 2000 سهم، 49750 سهم، 1547 سهم، 325.5 ألف سهم، 110 ألف سهم، 500 ألف سهم، 289.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 123.1 ألف سهم، 1.51 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 560 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 4582 سهم.

أسهم الخزينة

أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 95 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.6% من أسهم رأس المال، والثانية 269 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.68% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الثالثة 1.255 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.6888% من أسهم رأس المال، والرابعة 741.2 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.61%، واشترت الخامسة 220 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.41%، واشترت السادسة 1.021 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1704% من أسهم رأس المال، واشترت السابعة 225.7 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلن بنك فيصل الإسلامي، تحقيق البنك حجم أعمال بلغ 138.6 مليار جنيه بنهاية شهر مارس عام 2022 مقابل 126.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 9.9%، وبلغ إجمالي الأصول 137.3 مليار جنيه مقارنة مع 124.3 مليار جنيه بنسبة نمو 10.5%، وبلغت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية 115.6 مليار جنيه مقابل 104.7 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4.

شركة الإسماعيلية الجديدة

قالت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إن الأمانة العامة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قد قررت حجز الدعوى بشأن إيقاف نقل ملكية الأرض، للتقرير مع السماح لمحافظة الإسماعيلية بتقديم مستنداتها خلال أسبوعين.