أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع الذهب وتراجع البورصة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر بحوالي 25 جنيها خلال التداولات اليوم، في حين شهدت مؤشرات البورصة تراجعات في الجلسة الثانية .
أسعار الذهب اليوم في مصرشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا للمرة الثانية، وبلغت قيمة الزيادة في أسعار الذهب قرابة 25 جنيها بسبب ارتفاع سعر الدولار، وسجل الذهب مستويات هي الاعلي خلال ابريل الجاري عند 1080 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 926 جنيها.
عيار 21 سجل 1080 جنيها.
عيار 24 سجل 1234 جنيها.
الجنيه الذهب 8640 جنيها.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة للجلسة الثانية
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12840 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة.
أسعار النفط تسجل 108.50دولار لبرنت
سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 108.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 193.53دولار للبرميل.
ومنع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا الثلاثاء.
وقال مسؤولون في خفر السواحل، لصحيفة "كاثميريني" اليونانية، إن الأمر باحتجاز السفينة صدر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان، تماشيا مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.
4.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,8 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
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