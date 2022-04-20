أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع الذهب وتراجع البورصة

ومنع خفر السواحل اليوناني ناقلة نفط روسية من الإبحار إلى وجهتها بعد اعتراضها قبالة ساحل جزيرة إيفيا الثلاثاء.

وقال مسؤولون في خفر السواحل، لصحيفة "كاثميريني" اليونانية، إن الأمر باحتجاز السفينة صدر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان، تماشيا مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.

4.8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,8 مليار جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".