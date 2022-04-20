اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:41 ص
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بضغوط هبوط سهم البنك التجارى..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 1% بمستهل التعاملات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:16 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 1% بمستهل التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10488 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك التجاري الدولي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4222 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2649 نقطة.
 

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