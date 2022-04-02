اليوم السابع
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بسبب اتهامه بتهريب المخدرات...

هندوراس تسلم رئيسها السابق خوان أورلاندو للولايات المتحدة وتصادر ممتلكاته

السبت، 02 أبريل 2022 08:39 ص
هندوراس تسلم رئيسها السابق خوان أورلاندو للولايات المتحدة وتصادر ممتلكاته خوان أورلاندو هيرنانديز
كتب محمد جمال

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قررت سلطات هندوراس مصادرة ممتلكات رئيسها السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذى قررت فى وقت سابق تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بالمشاركة فى تهريب المخدرات، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأعلن يوم الجمعة المدعى العام فى هندوراس، أن "مكتب المدعى العام، ومن خلال مكتب المدعى الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، ونتيجة لعمل منسق بشأن الممتلكات والتحقيق المالى ضد أسرة المواطن خوان أورلاندو هيرنانديز ألفارادو، تقرر تنفيذ عملية مصادرة الممتلكات المنقولة والعقارات والشركات التجارية المرتبطة بهذه العائلة".

ومن المقرر أن تتم مصادرة 33 عقارا على الأقل و8 شركات و16 مركبة.

وفى منتصف شهر مارس الماضي، قررت محكمة فى هندوراس تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذى انتهت فترة ولايته فى يناير، إلى الولايات المتحدة.

وفى نهاية مارس العام الماضى، حكمت محكمة أمريكية على شقيقه خوان أنطونيو هيرنانديز بالسجن مدى الحياة لتورطه فى تجارة المخدرات.


هندوراس

خوان أورلاندو هيرنانديز

أمريكا

هيرنانديز

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