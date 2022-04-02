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هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟.. الإفتاء تجيب

السبت، 02 أبريل 2022 04:55 م
هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟.. الإفتاء تجيب دار الافتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

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هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟، سؤال نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء ، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.
 
 

دار الافتاء

مدفع الافطار

صوم رمضان

شهر رمضان

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