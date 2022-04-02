اليوم السابع
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نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة رضيعة تناولت مادة سامة

السبت، 02 أبريل 2022 02:19 م
نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة رضيعة تناولت مادة سامة رضيعة ــ أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة الحسينية، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، لفظت أنفاسها الأخيرة إثر تناولها مادة سامة، وذلك لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول"  رحمة م ع " 6 أشهر مقيمة مدينة الحسينية، جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

 

 

 


الشرقية

الحسينية

وفاة طفلة رضيعة

نيابة الحسينية

مادة سامة

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