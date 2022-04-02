نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة رضيعة تناولت مادة سامة

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول" رحمة م ع " 6 أشهر مقيمة مدينة الحسينية، جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.