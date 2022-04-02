اليوم السابع
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معهد الإرشاد الزراعى يختتم البرنامج التدريبى حول التنمية الريفية فى 3 محافظات

السبت، 02 أبريل 2022 01:01 م
معهد الإرشاد الزراعى يختتم البرنامج التدريبى حول التنمية الريفية فى 3 محافظات زراعة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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اختتم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات البرنامج التدريبى " التنمية الريفية ودورها في إحداث التغيرات الاجتماعية" والذى تم تنفيذه في مديريات الزراعة بمحافظات: الجيزة، والغربية، و الدقهلية.

وقال الدكتور ياسر حيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

وقال وكيل المعهد، إن البرنامج استهدف تنمية معارف المتدربين بتلك المحافظات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية الريفية منها: مفهوم وأهداف التنمية الريفية، والتنمية الريفية كأحد استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة،  والتغيرات الاجتماعية من حيث "المفهوم،  والأهداف،  والنظريات"، أيضا تضمن البرنامج التدريبي توضيحا حول العلاقة بين التنمية الريفية ومستقبل القرية المصرية "المتطلبات والسياسات"، وأيضا المرأة الريفية وتفعيل دورها ومتطلبات تمكينها من خلال برامج وأنشطة التنمية الريفية، هذا بالإضافة إلى توضيح معوقات ومقومات نجاح برامج التنمية الريفية في دعم التنمية المجتمعية.

وأوضح أن البرنامج شهد حضورا مكثفا من المهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة والتعاون الزراعى بالمحافظات المعنية، كما شارك في تنفيذ فعالياته نحو 30 باحثا من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.

فيما أنهى المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التدريبية، التي تم تنفيذها تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بالوادى الجديد خلال الفترة من 27- 31  مارس.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف التوعية حول الاستخدام الآمن والسليم والفعال للمبيدات، وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعين بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وذلك حفاظا على ثروة مصر النباتية، والوصول الى افضل انتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة، لافتا إلى أن الدورة استهدفت تدريب 67 متدربا من الباحثين بمحطة البحوث والمهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة وطلبة كلية الزراعة بالوادى الجديد .

 

 


وزارة الزراعة

الارشاد الزراعى

التنمية الريفية

التعاون الزراعى

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