مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث مرورى بدمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

تسبب اصطدام سيارة ميكروباص مع جرار أمام قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور في دمياط، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

أسفر الحادث عن مصرع كل من :سامح عبدالمحسن، سائق السيارة، ومحمود الصعيدي، وكريم البهوتي، ومازن محمد أبو خلف من قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا وتم نقلهم إلى مستشفي فارسكور.

كما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفي الزرقا المركزي، وكفر سعد، والأعصر بدمياط.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أمير فراج - 19 عامًا، وأمير عبدالغفار - 15 عامًا، وإسلام سمعان - 19 عامًا، وعمار المتولي - 16 عامًا، وأحمد خلف - 17 عامًا، وكريم عبدالغفار - 18 عامًا، وإيهاب المتولي - 18 عامًا.

وتم إخطار مديرية أمن دمياط لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق تحقيق في الواقعة ، كما تم إخطار اهل المتوفين لاستلام الجثامين.