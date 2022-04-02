مصرع صاحب محل أدوات كهربائية صدمه قطار بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشأة المركزى جنوب محافظة سوهاج، صاحب محل أدوات كهربائية جثة هامدة ادعاء حادث قطار حال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان المنشأه البحرى مستقلا دراجة بخارية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بوفاة صاحب محل أدوات كهربائية عقب اصطدام قطار به بدائرة المركز وتم نقل الجثة لمستشفى المنشأة المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشأة بوصول المدعو محمد م ع أ 60 سنة صاحب محل أداوت كهربائية ويقيم بندر المنشأة إلى مستشفى المنشأة المركزى " جثة هامدة " ادعاء حادث قطار.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير قطار أسوان القاهرة اصطدم بالمذكور حال قيادته دراجته البخارية وعبوره شريط السكة الحديد بمزلقان المنشأة البحرى " أثناء غلقه " لعبور القطار المشار إليه مما أدى لوفاته وبسؤال شقيق المتوفى المدعو أحمد م ع أ 68 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية تم التحفظ على الدراجة البخارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.