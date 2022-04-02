اليوم السابع
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لليوم الثانى .. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

السبت، 02 أبريل 2022 01:00 م
لليوم الثانى .. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13% صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الالى
كتب مدحت وهبة

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تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات أبريل اليوم السبت من ماكينات صرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% ، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدنى 120 جنيه و حد أقصى 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

 

 


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