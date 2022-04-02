كيف ستوفر مصانع الغزل والنسيج 15 مليار دولار سنويا؟.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

تسابق وزارة قطاع الأعمال العام الزمن للانتهاء من تدشين مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة والتى يتم تنفيذها بتكلفة 21 مليار جنيه، بما يساهم فى توفير نحو 15 مليار دولا سنويا.

بحسب وزارة قطاع الأعمال العام، فإنه ستنطلق باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، خلال العام الجارى 2022، من خلال تشغيل أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، فيما تدخل بقية المصانع التى تقام بتكلفة 21 مليار جنيه، الخدمة تباعا فور الانتهاء من الانشاءات وبدء وصول الماكينات والآلات من سويسرا وإيطاليا وألمانيا بعد توقيع عقد تمويل شراء الماكينات بـ540 مليون يورو؛ لتحمل المنتجات الجديدة اسم " نيت" بما يعنى انه مصنوع من القطن المصرى 100%.

وتضاف تلك القلاع الصناعية للإنجازات التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قطاع الصناعة، بهدف توطينها فى مصر وانتشال شركات الغزل والنسيج والملابس العامة من خسائرها وتحولها للربحية، تدريجيا.

وتتميز صناعة الغزل والنسيج كونها صناعة كثيفة العمالة، ما يساهم فى استمرار جزء من العاملين الحاليين خاصة الذين تم تدريبهم فى العمل بالمصانع الجديدة، المتركزة فى المحلة وكفر الدوار ودمياط حاليا.

أشارت مصادر اقتصادية أن المصانع الجديدة ستوفر استيراد غزول ومنسوجات وملابس بنحو 5 مليارات دولار سنويا، كما ستتمكن من تصدير منتجات بـ10 مليارات دولار بعد الانتهاء من تطوير كافة الشركات ليصبح اجمالى ما ستوفره 15 مليار دولا سنويا.