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طقس شديد الحرارة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 02 أبريل 2022 12:17 م
طقس شديد الحرارة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد  ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية و جنوب سيناء ، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
 
- السبت 2 أبريل: 
 
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
 
 
- الأحد 3 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
 
- الاثنين 4 أبريل :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
 
- الثلاثاء 5 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
 
 
- الأربعاء 6 أبريل والخميس 7 أبريل:    
 
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
 

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