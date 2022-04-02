اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سجّل شقتك فى دقائق.. إجراءات سهلة فى لائحة قانون الشهر العقارى.. إنفوجراف

السبت، 02 أبريل 2022 07:36 ص
سجّل شقتك فى دقائق.. إجراءات سهلة فى لائحة قانون الشهر العقارى.. إنفوجراف إجراءات التسجيل بالشهر العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، بدء تطبيق تعديلات الشهر العقارى الجديد، الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.
 
وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا.
 
سجل شقتك
سجل شقتك
 
أقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه
 
بدء تطبيق التعديلات الجديدة 8 مايو المقبل
 
إمكانية تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا
 
تسجيل البيانات والمستندات على النموذج المعد بالتطبيق 
 
تقديم أصول المستندات قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال 
 
يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة 
 
يُظهر التطبيق رسالة للطالب برقم ورود الطلب وساعته وتاريخه
 
فور الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية
 
باستيفاء الطلب وعدم وجود طلب سابق عليه يُخطر المتقدم برسالة نصية
 

إجراءات التسجيل بالشهر العقارى

قانون الشهر العقارى

الشهر العقارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء العمل بمأمورية الشهر العقارى فى مول سيتى ستارز غدا

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:00 م

وزيرا العدل والتخطيط يفتتحان مركز خدمات رقمية ومأمورية شهر عقارى بمدينة نصر.. وزير العدل: سجلت شقتى بالشهر العقارى في 6 سنوات والآن 37 يوما.. وزيرة التخطيط: 325 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين

الخميس، 31 مارس 2022 04:00 م

وزير العدل عن تجربته فى الشهر العقارى: سجلت شقتى فى 6 سنين والآن 37 يوما

الخميس، 31 مارس 2022 03:08 م

رئيس الشهر العقارى: تدريب 3376 مسئولا لتحقيق تعديلات القانون الجديد

الخميس، 31 مارس 2022 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة