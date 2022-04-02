دخول الهدنة التى أعلنت عنها الأمم المتحدة فى اليمن حيز التنفيذ

كتب عبد الوهاب الجندى

دخلت الهدنة التى أعلنتها الأمم المتحدة فى اليمن، حيز التنفيذ، وقال المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين.. ويمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة الأطراف.

وخلال هذين الشهرين، يعتزم غروندبرغ تكثيف عمله مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية.

وقال فى بيان: "أدعو الأطراف إلى التقيّد التام بالهدنة وعناصرها واحترامها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها على الفور."

وأشار إلى أن الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية "والأهم من ذلك (إحياء) الأمل فى إنهاء هذا الصراع."