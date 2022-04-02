اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 10:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دخول الهدنة التى أعلنت عنها الأمم المتحدة فى اليمن حيز التنفيذ

السبت، 02 أبريل 2022 07:30 م
دخول الهدنة التى أعلنت عنها الأمم المتحدة فى اليمن حيز التنفيذ الأوضاع في اليمن - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخلت الهدنة التى أعلنتها الأمم المتحدة فى اليمن، حيز التنفيذ، وقال المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين.. ويمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة الأطراف.

وخلال هذين الشهرين، يعتزم غروندبرغ تكثيف عمله مع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة، واستئناف العملية السياسية.

وقال فى بيان: "أدعو الأطراف إلى التقيّد التام بالهدنة وعناصرها واحترامها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها على الفور."

وأشار إلى أن الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية "والأهم من ذلك (إحياء) الأمل فى إنهاء هذا الصراع."


الهدنة

الهدنة في اليمن

اليمن

اخبار اليمن

الامم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة