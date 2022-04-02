"حماية المستهلك" يعلن عن حملة لفحص موديلات سيارات سيتروين

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة " بالتعاون مع شركة " المصرية الأوروبية للسيارات، و استلا نتيس العالمية " استدعاء لبعض موديلات ستروين" طراز سي4 من موديلات عام 2011 وحتى 2016 " "وطراز سى 3من موديلات عام 2010 و حتى عام 2012 "للبدء فى حملة فحص للكشف على الوسائد الهوائية و تغييرها أن لزم.

يأتى ذلك فى إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً منا على أمن سلامة المُستهلكين كإجراء وقائى. ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة " 19394 " وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.وفى حالة رغبة العميل فى التأكد إذا كانت سيارته ضمن حملة الفحص.