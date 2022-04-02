حقك بالقانون "1".. كيف يرى القانون جريمة الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة؟

كتب – أحمد عبد الهادى

يقول الدكتور محمد صادق المحامى الخبير القانوني، أنه لازال الحديث مستمرا حول جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، الذى يسعى البعض لتوجيه النقد لمثل هذه المادة من حيث غموضها وكونها مادة يصفها البعض بـ"المطاطية"، ما نتج عنه صدور أحكام بحبس وتغريم العديد من الفتيات والشباب، لإدانتهم بالتعدى على "القيم والمبادئ" الأسرية على فيس بوك و تويتر، من خلال نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

3 قوانين تجرم التعدى على القيم الأسرية:

1- فمواد قانون العقوبات التى تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

2- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

3- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018".