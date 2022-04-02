حجز شخص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، حجز شخص 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب محل مصوغات - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من المحل ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.