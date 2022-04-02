اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 05:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء: 45 يوما الحد الأقصى لتوصيل التيار للمستثمرين

السبت، 02 أبريل 2022 03:15 ص
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء: 45 يوما الحد الأقصى لتوصيل التيار للمستثمرين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين كالاتي :

1- معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

2- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية، وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع على الجهد المنخفض وأسبوعين على الجهد المتوسط  من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

3- تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر خلال يوم واحد .

4- تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع للجهد المنخفض و4 أسابيع للجهد المتوسط، وذلك طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

5- توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال.

6- الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ للجهد المنخفض 17 يوما، وللجهد المتوسط 45 يوما.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

الأربعاء، 30 مارس 2022 03:32 م

انقطاع التيار الكهربائي في تدريب منتخب غانا قبل مواجهة نيجيريا.. فيديو

الإثنين، 28 مارس 2022 10:15 م

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة مرسى علم.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 28 مارس 2022 04:00 ص

غداً.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة مرسى علم

الأحد، 27 مارس 2022 04:06 م

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى وتوابعها بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

الخميس، 24 مارس 2022 01:46 ص

انقطاع التيار الكهربائى بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء، 22 مارس 2022 08:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة