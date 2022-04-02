تعرف على التحويلات المرورية للمتجه إلى المريوطية بسبب توسعة الدائرى

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل "منتصف الليل"، إجراء تحويلات أمام حركة المركبات لتنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائرى بنطاق الجيزة، حيث تستغرق الأعمال 6 أيام وسط تواجد الخدمات لمواجهة أى كثافات للمركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات لتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، والبدء فى تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان المنيب فقط، وذلك لمدة (6 أيام) ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم السبت وحتى 6 صباح يوم الخميس المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر (القادم من ميدان المنيب) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة (120 مترا)، ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.