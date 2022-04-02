اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان تعتزم تكثيف العقوبات ضد روسيا وتجدد استعدادها لاستقبال اللاجئين

السبت، 02 أبريل 2022 05:02 م
اليابان تعتزم تكثيف العقوبات ضد روسيا وتجدد استعدادها لاستقبال اللاجئين وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن طوكيو تعتزم تكثيف العقوبات ضد روسيا.

 

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الياباني مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في العاصمة البولندية وارسو، السبت، حيث أكدا على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

 

من جهته، وجه وزير الخارجية الأوكراني الشكر لنظيره الياباني على مجهوده وعمله من أجل استقبال اللاجئين الأوكرانيين باليابان.

 

ويقوم وزير خارجية الياباني حاليًا بزيارة إلى بولندا كمبعوث خاص لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للتحضير لقبول مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين واستقبالهم في اليابان.

 


اليابان

العقوبات ضد روسيا

اوكرانيا

الحرب على اوكرانيا

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