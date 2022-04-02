اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالغربية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح

السبت، 02 أبريل 2022 10:56 ص
السيطرة على حريق نشب داخل منزل بالغربية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية آمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمنطقة كوبرى المصرف بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء هانى عويس مدير آمن الغربية أخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة كوبرى المصرف بمدينة زفتي، بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل فى الساعات الاولى من صباح اليوم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع اى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق.

 

 


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