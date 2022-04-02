اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 12:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الأمريكية تكشف عن مؤامرة لإشعال حرب أهلية واستخدام سلاح دمار شامل

السبت، 02 أبريل 2022 07:00 ص
السلطات الأمريكية تكشف عن مؤامرة لإشعال حرب أهلية واستخدام سلاح دمار شامل الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت السلطات الأمريكية، الجمعة، عما قالت إنها مؤامرة لإشعال حرب أهلية في البلاد، من خلال اختطاف حاكمة ولاية ميتشغان على يد أربعة أشخاص حاولوا استخدام سلاح دمار شامل.

واتهم الادعاء العام أربعة رجال هم آدم فوكس، وبراندون كاسيرتا، وباري كروفت جونيور، ودانييل هاريس، بالتآمر لاختطاف الحاكمة غريتشن ويتمير، حيث أرادوا إشعال فتيل حرب أهلية.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي نيلز كيسلر إن المتهمين الأربعة جمعوا الأسلحة النارية وأجروا استطلاعا للمنزل الذي تقضي ويتمير عطلتها به كجزء من خطة للهجوم.

وأضاف كيسلر في محكمة اتحادية بولاية ميشيغان: "لقد تدربوا على خطف الحاكمة، وأحاطوا بمنزلها في منتصف الليل، ووضعوا خريطة له، وخططوا، وجمعوا أسلحة وقنابل، هذه هي المؤامرة التي اتهموا بها وهي جريمة في أمريكا".

والمتهمون الأربعة من بين 13 رجلا اعتقلوا في أكتوبر 2020 ووجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حكومية أو اتحادية في مؤامرة الاختطاف المزعومة، ويواجه سبعة منهم اتهامات في محكمة الولاية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه بدأ في تتبع تحركات الجماعة بعد رؤية مناقشات عبر الإنترنت تضمنت منشورات حول الإطاحة العنيفة ببعض حكومات الولايات.

وقال كيسلر إن هدف المجموعة كان إنهاء القيود المفروضة على انتشار الأوبئة وإشعال فتيل حرب أهلية أمريكية ثانية بصفتهم مناصرين لحركة "بوغالو" المناهضة للحكومة.

وجاء في لائحة الاتهام أن فوكس طلب متفجرات بقيمة 4000 دولار من عميل سري متآمر في مكتب التحقيقات الفيدرالي.


ميتشيجان

امريكا

حرب اهلية

بايدن

نيلز كيسلر

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل وإصابة 3 من أفراد الشرطة الأمريكية فى إطلاق نار بولاية بنسلفانيا

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:12 ص

الشرطة الأمريكية تعتقل "المقنع" المتهم بقتل مشردين أثناء نومهم بنيويورك وواشنطن

الثلاثاء، 15 مارس 2022 01:18 م

الشرطة الأمريكية ترصد مكافأة للقبض على مسلح "مقنع" يقتل المشردين خلال نومهم

الثلاثاء، 15 مارس 2022 11:44 ص

الشرطة الأمريكية تُنهى فحص 6 مدارس فى واشنطن.. وتؤكد: خالية من أى مواد متفجرة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:42 م

الشرطة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات بتفجير قنابل فى 6 مدارس بواشنطن

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة