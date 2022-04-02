اليوم السابع
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السبت، 02 أبريل 2022 02:12 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

السبت، 02 أبريل 2022 12:01 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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 أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، العميد طارق صلاح للتعزية فى وفاة ممدوح محمد صبرى أبو علم وإبلاغ أسرته بالغ عزاء سيادته ومواساته.

 

كما أوفد الرئيس السيسي كلا من العميد محمد حمدي السعيد للتعزية في وفاة جميلة زكريا عبد الفتاح فهمي، والعميد أحمد محمد عبد الفتاح للتعزية في وفاة اللواء طبيب محمود محمد عيسى، والعميد عمر سرحان للتعزية في وفاة اللواء طبيب مكين إسحاق إبراهيم، والعميد طارق محمد نشأت للتعزية في وفاة عبد المجيد إدريس وإبلاغ أسرهم بالغ عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

ممدوح محمد صبرى أبو علم

مصر

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