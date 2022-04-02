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الدفاع الروسية: استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة

السبت، 02 أبريل 2022 10:09 ص
الدفاع الروسية: استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي المتعلق بنتائج العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم استهداف مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة، موضحة أنه تم تدمير مرافق تخزين البنزين والوقود في مصفاة كريمنشوك، حيث تم إمداد القوات الأوكرانية في المناطق الوسطى والشرقية منها، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وأضافت "الدفاع الروسية": أنه تم إسقاط مروحيتين من طراز Mi-24، وتدمير 24 طائرة بدون طيار (مسيرة) و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، متابعة: "دمرت قواتنا 381 طائرة مسيرة أوكرانية و1882 دبابة منذ بداية العملية الخاصة"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

 


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