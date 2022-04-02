الجيش المالى يعلن قتل 203 إرهابيين ويعتقل 51 عنصرا فى عملية عسكرية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الجيش المالى مقتل 203 عناصر ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" وذلك خلال عملية له فى منطقة بوسط البلاد استمرت من 23 إلى 31 من شهر مارس الماضي.

وأوضح بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيوش المالية، أن العملية الجوية والبرية التى جرت بمنطقة "مورا" على بعد 17 كلم شمال شرق "كواكورو" فى دائرة "جيني" تم خلالها كذلك "اعتقال 51 شخصا".

كما مكنت العملية أيضا بحسب ذات البيان من "إحراق ومصادرة 200 دراجة"، فضلا عن استعادة "كميات هامة من الأسلحة والذخيرة".

وأوضح البيان أن المعتقلين تم استجوابهم من طرف الدرك الوطنى، ومن ثم إحالتهم إلى القطب القضائى المختص المكلف بقضايا الإرهاب.

وأكدت قيادة أركان مالى أن "احترام حقوق الإنسان، وكذا القانون الدولى الإنسانى، تبقى أولوية تحكم توجهات هذه العمليات"، موضحة أن ذلك يتجسد من خلال "جهود التحسيس الكبيرة، وكذا التكوين فى مختلف الوحدات، فضلا عن فتح التحقيقات فى كل مرة، حينما تكون هناك ادعاءات ضد القوات المسلحة المالية".