"التنمية المحلية" توجه المحافظات بمتابعة مواعيد غلق المحال والمقاهى 2 صباحا

كتب على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية جميع المحافظات بمتابعة التزام المحال والمقاهى والمطاعم والكافيهات، بمواعيد الإغلاق التي تم تمديدها بداية من أمس الجمعة، لتصبح الساعة الثانية صباحًا طوال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، كما وجهت الوزارة المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس الجمعة، قراراً ببدء تطبيق مد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتي نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا لتصبح الساعة الثانية صباحا، حيث نص القرار الوزاري فى مادته الأولى: استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما نص القرار فى المادة الثانية: لا تخضع للمواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ونص القرار فى المادة الثالثة بنشره فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من الجمعة الموافق 1 -4 -2022 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.