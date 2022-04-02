"الأعلى للشئون الإسلامية" يصدر الجزء الـ28 من موسوعة الأحاديث النبوية المختصرة

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الجزء الثامن والعشرين من الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية "السلم والشفعة والإجارة والحوالات والكفالة"، والذي يضم مسائل هامة جدًّا، مثل: بابُ السَّلَمِ في كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلومٍ، وبَابُ الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ والرَّهْن في السَّلَم، وبَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وعَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ، ومَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَفِيعٌ، وبابٌ في فَضْلِ العَمَلِ والاكْتِسَاب مِنْه، وبابٌ في الاسْتِئْجَارِ وَإِثْم مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ، وبابٌ في تَضْمِينِ العَارِيَة، وباب الحوالة، وإِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّت عَلَى مَن يَقْضِه جَاز، وَبَابُ الكَفالَةِ في القَرْض والدّيُونِ ، وَمَنْ تَكَفَّل عَن ميِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرْجِع.

جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، وإعداد وتعليق الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة، ونخبة من الباحثين بالإدارة المركزية للسيرة والسنة، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

يذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قرر أن يكون مؤتمره القادم الثالث والثلاثون تحت عنوان : "الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة"، وسيتم الإعلان لاحقًا عن محاور الموضوع وموعد انعقاد المؤتمر ، حيث قالت وزارة الأوقاف، إن المؤتمر يأتي في إطار دور دورها، في بناء ونشر الوعي ، ومناقشة القضايا الفكرية الهامة.