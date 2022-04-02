الأرصاد عن طقس أول أيام رمضان: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد كانت تشهد خلال الأسبوع الماضى ارتفاعات تدريجية بدرجات الحرارة، وأن اليوم ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بسبب التأثر بعدد من الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، الذى يقدمه كل من الإعلامى باسم طبانة والإعلامية منة فاروق، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه أيضا هناك امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، كما أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، وأن الأجواء خلال فترة النهار ستكون أجواء شديدة الحرارة، على محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحرى، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وأجواء حارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وكان هناك فارق كبير بين الدرجات العظى والصغرى يصل إلى 15 درجة مئوية، والطقس خلال فترة الليل يكون بارد، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.