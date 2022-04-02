إصابة 4 أشخاص في حريق داخل منزل بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حريق اندلع داخل منزل بمنطقة الرجبي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربائي، وانتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بمنطقة الرجبي.

انتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.