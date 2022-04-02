إحالة 3 تجار مخدرات للجنايات تخصصوا فى بيع الهيروين بالسلام

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 مسجلين خطر لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 3 كيلو جرامات، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح نارى .

واعترف المتهمان، بأنهما قاما بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر من العرب فى منطقة السلام، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج واتجار المواد المخدرة، حيث يقوم المتهم الثالث "هارب " من منطقة العرب، بإمدادهما بالمواد المخدرة "مخدر الهيروين، لترويجها داخل القاهرة بين أكبر عدد من المتعاطين، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت عندما رصدت مكافحة المخدرات نشاط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما 9 أسطوانات لمخدر الهيروين، و100 لفافة لذات المخدر وزنت جميعها ( 3 كيلو جرامات )، ( 40 قرصا مخدرا)، طبنجة عيار 9مم وعدد ( 39) طلقة نارية من ذات العيار، ( 2 ) سيارة، مبلغ مالى ، ( 4 ) هواتف محمولة ، سلاح أبيض، ( 4 ) ميزان حساس .

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 853200 جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.