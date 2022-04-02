ألمانيا: لن نستخدم قواتنا فى أوكرانيا بأى حال من الأحوال

كتب محمد جمال

صرح المفتش العام للقوات المسلحة الألمانية، إيبرهارد تسورن، أن ألمانيا لن تستخدم قواتها فى الأراضي الأوكرانية "فى أى حال من الأحوال"، وقال تسورن في حديثه لصحيفة "Welt": "لا يزال ما قاله المستشار الألمانى والرئيس الأمريكى، جو بايدن، سارى المفعول: فى أى حال من الأحوال لن ننشر قواتنا فى الأراضى الأوكرانية".

ومع ذلك عبر عن اعتقاده بأنه إذا لم تؤد المفاوضات الروسية الأوكرانية الأخيرة في إسطنبول إلى وقف إطلاق النار فى أوكرانيا، فمن الممكن توقع اشتداد "حرب العصابات" في القريب العاجل.

وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد بعد ذلك تشديدًا فى حرب العصابات، وكييف تستعد حاليا لتكتيكات لشن مثل هذه الحرب".

وكان المستشار الألمانى، أولاف شولتس، قد أعرب فى الأسبوع الماضى عن رفض بلاده إرسال قوة أطلسية لحفظ السلام إلى أوكرانيا، قائلا: "لن نقوم هناك بأى عمل في المجال العسكرى، حتى لو أسمينا هذا قوات لحفظ السلام، ولن نسعى إلى فرض منطقة حظر طيران هناك أيضا".