6 أرقام وخط ساخن للإبلاغ عن رفع الأسعار أو احتكار السلع بالجيزة.. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى

خصصت محافظة الجيزة عددا من طرق التواصل لتلقى الشكاوى الخاصة برفع الأسعار أو الممارسات الاحتكارية، وهى كالتالى.

" 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

من جانبه، ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال المنافذ التى افتتحتها المحافظة لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة.