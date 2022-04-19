اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 م
أكرم القصاص
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هولندا تعيد فتح سفارتها بأوكرانيا فى مدينة لفيف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:06 م
هولندا تعيد فتح سفارتها بأوكرانيا فى مدينة لفيف أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح سفارة أمستردام في أوكرانيا بمدينة لفيف الغربية، مشددة على أن السفارة ليست مفتوحة للمساعدة القنصلية.

وذكرت الوزارة وفقًا لصحيفة (إن إل تايمز) الهولندية، أنه تم نقل سفارة هولندا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف مع تصاعد خطر الهجمات الروسية في أوكرانيا، مبرزة تصريح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا بأن السفير الهولندي جينيس دي مول وعددا قليلا من موظفي السفارة عادوا إلى لفيف خلال اليومين الماضيين و"سينفذ الفريق العمل في المجال الدبلوماسي مع دول أخرى عائدة من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل "خطوة بخطوة" على إعادة فتح السفارة بشكل كامل، وأنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية لحماية موظفي السفارة في حالة وقوع هجمات صاروخية، على سبيل المثال. 

وأضافت: "بمجرد أن تصبح آمنة بدرجة كافية، ستعود السفارة في النهاية إلى كييف".

 


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