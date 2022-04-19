هولندا تعيد فتح سفارتها بأوكرانيا فى مدينة لفيف

وذكرت الوزارة وفقًا لصحيفة (إن إل تايمز) الهولندية، أنه تم نقل سفارة هولندا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف مع تصاعد خطر الهجمات الروسية في أوكرانيا، مبرزة تصريح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا بأن السفير الهولندي جينيس دي مول وعددا قليلا من موظفي السفارة عادوا إلى لفيف خلال اليومين الماضيين و"سينفذ الفريق العمل في المجال الدبلوماسي مع دول أخرى عائدة من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الوزارة أنها تعمل "خطوة بخطوة" على إعادة فتح السفارة بشكل كامل، وأنها اتخذت إجراءات أمنية إضافية لحماية موظفي السفارة في حالة وقوع هجمات صاروخية، على سبيل المثال.

وأضافت: "بمجرد أن تصبح آمنة بدرجة كافية، ستعود السفارة في النهاية إلى كييف".