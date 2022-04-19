ننشر صورة المتهم بقتل زوجته لخلافات أسرية في أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

ينشر "اليوم السابع"، أول صورة المتهم بقتل زوجته لخلافات عائلية بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن الزوج يدعي "أحمد .ط"، 27، عامًا، مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التي أقدم علي قتلها وهي مريم السيد أدريس، 25 عامًا، ولديهم ثلاثة أبناء هم جنا 7 سنوات، ومحمد 4 سنوات وعمر عامبن ونصف، ولقت الزوجة مصرعها علي يد زوجها نتيجة الضرب المبرح، بعصا خشبية علي جسمها.

كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة منذ يومين وتم اكتشاف الواقعة قبل قليل، وهرب الزوج بعد ارتكابه الواقعة بصحبة أبنائه الثلاثة.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجني عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة.

وجاري معاينة الجثمان، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة،. تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.